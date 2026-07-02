Santi Cazorla fez história pela seleção espanholaCristina Quicler / AFP
O espanhol ajudou sua equipe da infância, o Oviedo, a subir para a primeira divisão em 2025 e disputou sua última temporada com o clube.
"O final estava em minha casa, no mesmo lugar onde a magia começou. Porque há histórias que não se encerram, ficam para sempre. Como um 8, como o infinito", disse Cazorla em um vídeo emocionante em suas redes sociais.
Após se formar nas categorias de base do Oviedo, o espanhol foi para o Villarreal e posteriormente assinou com o Arsenal em 2012, após passagens por Recreativo e Málaga. Ele conquistou duas Copas da Inglaterra com os 'Gunners', em 2014 e 2015, durante seus seis anos em Londres.
O meio-campista levantou a Eurocopa com a Espanha em 2008 e 2012, mas ficou de fora da conquista da Copa do Mundo de 2010 devido a uma lesão, um problema constante ao longo de sua carreira.
Cazorla voltou ao Villarreal e depois assinou com o Al Sadd, do Catar, antes de retornar ao Oviedo, na segunda divisão, em 2023.
"O Real Oviedo e Santi Cazorla colocam ponto final em uma das histórias mais especiais que o oviedismo viveu em sua história recente. O jogador encerra sua etapa como jogador profissional depois de três temporadas vestindo a camisa azul", informou o clube.
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