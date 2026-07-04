Kimi Antonelli ficou à frente de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no treino classificatório - Divulgação / Fórmula 1

Kimi Antonelli ficou à frente de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no treino classificatórioDivulgação / Fórmula 1

Publicado 04/07/2026 14:20

Depois de brilhar mais cedo com a vitória na corrida sprint , Kimi Antonelli voltou a ser protagonista no treino classificatório deste sábado para o GP da Inglaterra de Fórmula 1. Em uma disputa acirrada com a Ferrari, ele conseguiu ser o mais rápido, fez o tempo de 1min28s111 e vai largar no posto nobre do grid. O segundo lugar ficou Charles Leclerc. Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na escuderia italiana fecha o Top 3. Bortoleto finalizou em 11º.

Assim como na corrida sprint, o italiano jogou um balde de água fria nos torcedores que lotaram as arquibancadas do circuito de Silverstone e esperavam ver um piloto britânico conquistando a pole para o GP deste de domingo.

Completando a ordem dos dez primeiros colocados no treino classificatório deste sábado, George Russell terminou em quarto seguido de Isack Hadjar, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Arvid Lindblad e Liam Dawson em décimo.

Com o grid definido, os pilotos retornam ao tradicional circuito de Silverstone neste domingo para a disputa da corrida principal, válida pela nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A prova vai acontecer às 11h (horário de Brasília).

Em uma estratégia pouco usual, a equipe Audi apostou inicialmente em pneus médios para os carros de Bortoleto e Hülkenberg, quando o procedimento mais comum é a utilização de compostos macios em um treino de classificação. Com problema na sexta marcha, o brasileiro teve de retornar aos boxes e foi à pista somente na parte final do Q1, restando pouco mais de três minutos. Sob pressão, ele conseguiu fazer o 12º tempo e se classificou para o Q2.

A primeira bandeira amarela foi acionada um pouco antes da metade do Q1. A paralisação aconteceu porque o carro do britânico George Russell ficou parado próximo a uma área de escape da curva sete do circuito de Silverstone.

Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto (que perdeu o traçado na curva e foi parar na área de escape), Sérgio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso terminaram nas seis últimas colocações e não participaram da segunda etapa do classificatório, que contou com 16 pilotos.

Na retomada dos trabalhos, a liderança ficou nas mãos de Hamilton, passou para Leclerc, mas terminou com Antonelli sendo o mais rápido. No limite, Bortoleto acabou sendo eliminado ao terminar o Q2 com o 11º tempo. Além do brasileiro, ficaram de fora da última etapa Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alexander Albon.

Na última parte do treino, onde só restaram dez pilotos, a briga ficou entre Mercedes e Ferrari, nos instantes finais, Antonelli melhorou ainda mais o seu tempo e confirmou o primeiro lugar. Leclerc fez uma volta muito boa e tirou o segundo lugar de Hamilton, que vai largar na segunda fila, ao lado de Russell.

O grid de largada para o GP da Inglaterra

1º. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min28s111

2º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min28s286

3º. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s458

4º. George Russell (ING/Mercedes), 1min28s481

5º. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min28s746

6º. Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s877

7º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s893

8º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s032

9º. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min29s305

10º. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min29s716

11º. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min29s461

12º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s063

13º. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s076

14º. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min30s501

15º. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s623

16º. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s743

17º. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s680

18º. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min31s2270

19º. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s321

20º. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s451

21º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s863

22º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s888