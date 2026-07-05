Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Rudy Carezzevoli / AFP
Bortoleto reconheceu que teve um pouco de sorte para chegar ao melhor resultado de 2026. "Acho que a décima posição era realista", afirmou ao 'SporTV'. "Estava na décima posição. Depois, fui para nono por conta do Antonelli, que teve um problema, e fui oitavo quando o Max cometeu o erro. Bom, fiquei na corrida, consegui aproveitar uma posição ganha aqui ou ali e acabei em oitavo."
Após terminar uma posição fora da zona de pontuação nas três últimas corridas (Mônaco, Barcelona e Áustria, o brasileiro destacou o trabalho da Audi na temporada. "Estou contente. Cada ponto para a gente tem sido sofrido nesse ano. A equipe merece muito, por todo o trabalho e dedicação que eles têm tido neste primeiro ano de Audi. Realmente, eles merecem", afirmou.
O piloto brasileiro não fez uma boa largada em Silverstone e perdeu posições, mas conseguiu se recuperar rapidamente. "Uma largada um pouco melhor que a da sprint de ontem, mas ainda assim não é o ideal", afirmou. "A gente perdeu algumas posições. É um pouquinho sofrido para a gente se manter, mas eu consegui me virar. Consegui passar uns caras na primeira volta, depois na segunda. Consegui colocar um bom ritmo."
O próximo GP, o décimo da temporada da Fórmula 1, acontece no dia 19 de julho, na Bélgica.
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