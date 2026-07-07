Carioca Family Run 2026 acontece no final de agosto, na praia de CopacabanaDivulgação
Organizada pela From Rio, a prova é pensada para integrar toda a família em um ambiente saudável e acolhedor, com percursos de 5km, 10km e a Corrida Kids, voltada especialmente para incentivar as crianças a se movimentarem e aproveitarem o contato com o esporte desde cedo.
Além das provas, o evento oferece diversas atrações, como área de aquecimento com professores de dança, espaços interativos, ativações de patrocinadores, distribuição de brindes e a Tenda Kids, que resgata brincadeiras tradicionais como peão, amarelinha, bolinha de gude e oficina de pipas, incentivando momentos de conexão entre pais e filhos.
Carioca Family Run 2026
Data: 30 de agosto de 2026
Local: Praia de Copacabana – Rio de Janeiro
Modalidades: 5km, 10km e Corrida Kids
Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/CARIOCA%20FAMILY%20RUN%202026-86505
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