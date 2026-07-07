Carioca Family Run 2026 acontece no final de agosto, na praia de Copacabana - Divulgação

Carioca Family Run 2026 acontece no final de agosto, na praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 07/07/2026 18:03

No próximo dia 30 de agosto de 2026, acontece a terceira edição da Carioca Family Run, evento esportivo que combina corrida, diversão e momentos de conexão para participantes de todas as idades.



Organizada pela From Rio, a prova é pensada para integrar toda a família em um ambiente saudável e acolhedor, com percursos de 5km, 10km e a Corrida Kids, voltada especialmente para incentivar as crianças a se movimentarem e aproveitarem o contato com o esporte desde cedo.



Além das provas, o evento oferece diversas atrações, como área de aquecimento com professores de dança, espaços interativos, ativações de patrocinadores, distribuição de brindes e a Tenda Kids, que resgata brincadeiras tradicionais como peão, amarelinha, bolinha de gude e oficina de pipas, incentivando momentos de conexão entre pais e filhos.

Carioca Family Run 2026