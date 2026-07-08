Camisa da seleção brasileira utilizada e autografada por Garrincha - Divulgação

Camisa da seleção brasileira utilizada e autografada por GarrinchaDivulgação

Publicado 08/07/2026 14:22

Uma camisa autografada, uma chuteira utilizada por determinado jogador ou até um ingresso de uma final podem representar muito mais do que uma lembrança para quem os guarda. Com o crescimento do mercado de colecionismo esportivo no Brasil, impulsionado pela Copa do Mundo, itens guardados por anos passaram a despertar o interesse de colecionadores e podem render valores expressivos.



Esse movimento tem sido percebido pela Play For a Cause, plataforma brasileira especializada em leilões de itens esportivos. Segundo a empresa, aumentou a procura em descobrir quanto valem objetos guardados por familiares, muitas vezes sem imaginar o potencial financeiro dessas peças.



Valor do item de futebol vai além da raridade



A combinação entre autenticidade e contexto histórico pode transformar a lembrança em um ativo de alto valor no mercado de colecionismo.



"Muita gente ainda enxerga esses itens só pelo valor afetivo, o que já é enorme por si só. Mas, quando existe autenticidade e história por trás, esse valor também pode se traduzir em retorno financeiro. Isso muda a forma como a pessoa lida com aquele objeto guardado, vira uma oportunidade", disse o fundador e CEO da Play For a Cause, André Georges.



Um dos casos recentes recebidos pela plataforma envolveu um advogado que procurou a empresa em nome de uma família para avaliar uma camisa autografada por Pelé. Ela estava guardada há décadas, sem que seus proprietários soubessem quanto ela poderia valer.



Como saber algo da coleção tem valor



No mercado de colecionismo, documentos que comprovem a origem da peça, como certificados de autenticidade, ou registros fotográficos costumam ter peso decisivo na avaliação do preço. Ou seja, não basta apenas o tempo ou a afirmação de que determinado item foi usado por algum jogador, por exemplo.



Por isso, quem acredita possuir um item de valor precisa reunir todo o material que ajude a contar a história da peça antes de solicitar uma análise especializada. Se conseguir, pode garantir um bom valor para venda ou leilão.





