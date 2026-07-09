Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu restrições impostas aos russos na última terça-feira (7)Fabrice Coffrini / AFP
Rússia recorre contra exclusão total das competições de atletismo
Federação do país fez apelo à Corte Arbitral do Esporte (CAS)
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Ex-jogador norueguês diz que Haaland está 'até acima' de Ronaldo
Dan Eggen destacou confiança para o restante da Copa após vitória sobre a seleção brasileira
Copa Rio Internacional de Judô ocorre em outubro, em Niterói, com expectativa de 1.500 atletas
Competição será realizada entre 10 e 12 de outubro, no Complexo Esportivo Caio Martins, com disputas de seis categorias de idade e Judô Inclusivo
Zubeldía elogia Hulk e destaca importância de jogadores experientes
Técnico também comentou sobre possibilidade do reforço atuar com John Kennedy no ataque
Multicampeão no Jiu-Jitsu, Tererê celebra recuperação e abre agenda para seminários
Figura histórica do Jiu-Jitsu e multicampeão no esporte, Fernando Tererê vem ministrando seminários e focando em seu projeto social
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