Éderson em ação pela Atalanta - Isabella Bonotto / AFP

Éderson em ação pela AtalantaIsabella Bonotto / AFP

Publicado 10/07/2026 16:48

Rio - O Manchester United, da Inglaterra, desistiu da contratação do volante Éderson, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O exame médico detectou uma lesão no joelho esquerdo e, com isso, a negociação foi encerrada, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Um dos pilares da Atalanta, da Itália, nas últimas temporadas, Éderson entrou na mira do Manchester United para substituir Casemiro. O acordo girava em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões), além de bônus. O clube italiano vê o jogador em boas condições físicas e pretende reintegrá-lo ao elenco.

Na temporada atual, Éderson disputou 41 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. O volante foi peça importante para o time de Bérgamo carimbar a classificação para a Liga Conferência na próxima temporada. No Manchester United, jogará a Liga dos Campeões.

Revelado no Cruzeiro, Éderson também teve passagens por Corinthians e Fortaleza. Em 2024, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. O volante estava na Atalanta desde 2023, onde jogou 180 jogos, marcou 16 gols e deu seis assistências, além de conquistar o título da Liga Europa em 2023/24.

Sob supervisão de Rodrigo Souza