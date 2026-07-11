Ferran Torres durante partida da Espanha na Copa do MundoCarl de Souza / AFP
Atacante espanhol dá aval ao PSG e pode deixar o Barcelona após a Copa
Ferran Torres sinaliza positivamente para trabalhar novamente com Luis Enrique
Atacante espanhol dá aval ao PSG e pode deixar o Barcelona após a Copa
Ferran Torres sinaliza positivamente para trabalhar novamente com Luis Enrique
Botafogo veta liberação de Kadir para torneio Sub-20 da Concacaf
Atacante desfalcaria a equipe por pelo menos três rodadas do Campeonato Brasileiro
Seleção feminina sofre segunda derrota na VNL diante da Tailândia
Com vaga garantida, José Roberto Guimarães escalou equipe reserva de olho na fase final da competição
Scaloni rebate críticas e nega favorecimento à Argentina na Copa
Treinador afirma que acusações motivam a equipe antes das quartas de final
Matheus Cunha desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Atacante do Manchester United se pronunciou nas redes sociais
Connect Heroes estreia neste sábado com rivalidades, revanche e incentivo à busca pela finalização
Coletiva de imprensa aumenta expectativa para o evento, que terá transmissão ao vivo pelo Combate, X Sports e YouTube do Connect Cast
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.