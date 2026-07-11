Ferran Torres durante partida da Espanha na Copa do MundoCarl de Souza / AFP

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Bernardo Fonseca
Espanha - Atualmente nos Estados Unidos defendendo a seleção da Espanha na Copa do Mundo, o atacante Ferran Torres deu sinal verde para abrir negociações com o Paris Saint-Germain. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a possibilidade do atleta renovar seu vínculo com o Barcelona perdeu força, abrindo espaço para uma transferência rumo ao futebol francês na próxima janela.
A operação ganhou tração nesta última sexta-feira (10), quando os blaugranas fecharam a contratação de Karim Adeyemi, ex-Borussia Dortmund. A chegada do reforço aumenta a concorrência no setor ofensivo e reduz o espaço de Ferran no elenco do técnico Hansi Flick.
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O vínculo do atacante com o Barcelona vai até junho de 2027, e ele só deixará o clube caso o PSG apresente uma proposta que agrade à diretoria catalã. O grande trunfo dos franceses, no entanto, é o técnico Luis Enrique, que já comandou o atleta na seleção espanhola e conhece suas virtudes.
Enquanto o futuro segue em discussão nos bastidores, Ferran permanece concentrado na campanha da Espanha no Mundial. A equipe garantiu vaga na semifinal pela segunda vez em sua história ao derrotar a Bélgica por 2 a 1 e agora terá pela frente a França. O confronto acontece na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio de Dallas, valendo um lugar na decisão do torneio.