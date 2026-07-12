Philipp Steinmayr (à esquerda) e Adrian Rus (à direita) morreram após acidente em Brno - Reprodução / X @FIM_EWC

Philipp Steinmayr (à esquerda) e Adrian Rus (à direita) morreram após acidente em Brno Reprodução / X @FIM_EWC

Publicado 12/07/2026 13:36

Rio - O fim de semana do esporte a motor europeu foi marcado por uma tragédia no Autódromo de Brno, na República Tcheca. Durante a largada de uma etapa do Campeonato Internacional Alpe Adria, disputada no último sábado (11), um grave acidente provocou a morte dos pilotos Philipp Steinmayr, de 32 anos, e Adrian Rus, de 43. A confirmação oficial foi divulgada na madrugada deste domingo (12) pela FIM Europa, braço da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).



A colisão aconteceu nos primeiros segundos após a luz verde. O austríaco Steinmayr recebeu atendimento ainda na pista, mas morreu no local. Já o romeno Rus foi socorrido e encaminhado a um hospital da região em estado grave, porém também não resistiu. Nas redes sociais, a FIM lamentou a tragédia e prestou solidariedade às famílias, amigos e equipes dos dois pilotos.



"É com profunda tristeza que o Campeonato Mundial de Endurance da FIM tomou conhecimento do falecimento de Philipp Steinmayr e Adrian Rus, após um acidente durante uma etapa do Campeonato Internacional Alpe Adria no Autódromo de Brno. Nossos pensamentos estão com as famílias, entes queridos e equipes de ambos os pilotos, e com todos que os conheciam."

Em respeito às vítimas, os organizadores decidiram cancelar toda a programação restante do fim de semana. Com isso, ficaram suspensas as corridas da Taça da Europa de Supersport (300 e 600), da Superstock 1000 e do Campeonato Europeu Feminino.