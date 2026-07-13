Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028 - Jaime Reina / AFP

Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028Jaime Reina / AFP

Publicado 13/07/2026 07:36

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu que Raphinha permanecerá na equipe espanhola, em meio a boatos sobre uma possível saída do jogador para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ao desembarcar nos Estados Unidos, com o objetivo de acompanhar a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, que acontece nesta terça-feira (14), o mandatário comentou sobre a situação do atleta e o considerou "crucial" no time.

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"Raphinha fica. Não temos interesse que ele saia do Barça. Ele é um jogador fundamental. Com Gordon e Adeyemi, vejo que estamos reforçando o ataque, mas isso não significa que vamos deixar o Raphinha ir embora, pois ele é crucial para nós", disse. "Raphinha fica. Não temos interesse que ele saia do Barça. Ele é um jogador fundamental. Com Gordon e Adeyemi, vejo que estamos reforçando o ataque, mas isso não significa que vamos deixar o Raphinha ir embora, pois ele é crucial para nós", disse.

Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona. Ele chegou aos blaugranas na metade de 2022 e desde então, marcou 75 gols e 59 assistências em 177 partidas. Apenas na última temporada, foram 21 gols e oito assistências em 33 jogos. Laporta valorizou a importância do atacante.



"A pena foi que, na temporada passada, não tenha conseguido estar 100% na fase final do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Copa do Rei. Acho que os resultados poderiam ter sido diferentes."

Veja detalhes da proposta

Recentemente, o Al-Hilal preparou uma oferta de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões) pelo jogador, incluindo um salário quadruplicado. Raphinha, que tem contrato com o Barcelona até junho de 2028, é um sonho antigo do clube saudita.