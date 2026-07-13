N'Golo Kanté sendo entrevistado por Amélia Dimoldenberg - Reprodução/Youtube Pro:Direct Soccer

N'Golo Kanté sendo entrevistado por Amélia DimoldenbergReprodução/Youtube Pro:Direct Soccer

Publicado 13/07/2026 13:07

Rio - Campeão mundial pela França em 2018, o volante N'Golo Kanté, de 35 anos, gerou uma surpresa nas redes sociais, ao revelar em uma entrevista que é formado em contabilidade. A decisão do veterano de ter uma graduação foi para ter um "Plano B" para o futebol profissional.

A revelação fez parte de uma entrevista para o canal "Pro:Direct Soccer". Amelia Dimoldenberg, entrevistadora da plataforma, chamou Kanté para o quadro "Fake News": uma dinâmica leve e descontraída que tem como objetivo falar algumas informações sobre a vida do atleta convidado e descobrir se é uma verdade ou uma mentira por meio de perguntas. Uma das afirmações sobre o volante parisiense foi ser formado em contabilidade, e surpreendentemente, era verdade.

Ele ainda relata que cursou a faculdade enquanto se tornava jogador profissional, visando uma segunda opção ou futuramente ter maior capacidade de gerir seu próprio dinheiro. Muitos usuários no "X", o antigo Twitter, se surpreenderam e exaltaram N'Golo Kanté, dada a dificuldade que é gerenciar estudos de ensino superior e a vida de um atleta de alto rendimento.

VEJA A ENTREVISTA: