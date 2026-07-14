Matheus Cunha na época em que estava no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Matheus Cunha na época em que estava no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/07/2026 17:40

Rio - O Internacional está perto de anunciar a contratação do goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro. O ex-Flamengo é aguardado nos próximos dias em Porto Alegre para fazer exames e assinar por empréstimo com o Colorado. A informação do negócio foi dada primeiro pelo 'O Tempo Sports'.

Ele foi anunciado como reforço do Cruzeiro no começo do ano , mas perdeu espaço para Otávio. Cássio, que era o titular inicialmente, sofreu lesão multiligamentar no joelho esquerdo em março e não deve mais atuar em 2026.

Carreira