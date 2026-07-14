Matheus Cunha na época em que estava no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - O Internacional está perto de anunciar a contratação do goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro. O ex-Flamengo é aguardado nos próximos dias em Porto Alegre para fazer exames e assinar por empréstimo com o Colorado. A informação do negócio foi dada primeiro pelo 'O Tempo Sports'.
Ele foi anunciado como reforço do Cruzeiro no começo do ano, mas perdeu espaço para Otávio. Cássio, que era o titular inicialmente, sofreu lesão multiligamentar no joelho esquerdo em março e não deve mais atuar em 2026.
Carreira
Matheus Cunha chamou a atenção na base do São Paulo e foi anunciado pelo Flamengo em dezembro de 2020. Posteriormente, passou a integrar o elenco profissional do elenco rubro-negro.
Ele até ganhou espaço em 2023, mas não se firmou na meta do Fla. No segundo semestre de 2025, Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro.