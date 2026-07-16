Lando Norris ocupa a quinta posição no Mundial de Pilotos com 97 pontosAndrej Isakovic / AFP
A equipe britânica precisou equipar o carro com uma "quarta bateria" na temporada, excedendo o limite máximo permitido de três.
A McLaren explicou que Norris sofreu uma falha inicial na bateria na China, o que o impediu de largar na corrida.
A terceira bateria vinha funcionando sem problemas desde então, mas a McLaren observou que sua fornecedora de motores, a Mercedes, introduziu uma bateria aprimorada que resolve vários problemas anteriores e melhora a confiabilidade.
"Para nos beneficiarmos dessas melhorias, temos que aceitar uma punição de 10 posições no grid para o carro de Lando, a fim de instalar a nova bateria", declarou a McLaren.
Lando Norris, que conquistou a pole position e terminou em segundo lugar na corrida em Spa-Francorchamps no ano passado, ocupa atualmente a quinta posição no Mundial de pilotos, após um início de temporada complicado.
A McLaren dominou no ano passado, mas mudanças nos regulamentos técnicos referentes aos motores, em que o componente elétrico se tornou cada vez mais importante, alteraram a ordem de competitividade para a atual temporada de 2026.
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