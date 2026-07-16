Hugo Moura em treinamento do Al-Fayha, da Arábia Saudita - Reprodução / Al-Fayha SC

Hugo Moura em treinamento do Al-Fayha, da Arábia SauditaReprodução / Al-Fayha SC

Publicado 16/07/2026 19:30 | Atualizado 16/07/2026 20:31

Rio - Novo reforço do Al-Fayha, Hugo Moura falou pela primeira vez como jogador do clube saudita. O ex-volante do Vasco comemorou a oportunidade e projetou sua nova fase da carreira. Aos 28 anos, o brasileiro assinou contrato até 2028.

“Estou muito feliz por esse novo desafio. Quero agradecer ao Al-Fayha pela confiança e espero retribuir dentro de campo, ajudando o clube a conquistar os objetivos", comentou.

Contratado a pedido do técnico Fábio Carille, com quem trabalhou no Vasco, Hugo chega ao futebol saudita após disputar 120 partidas pela equipe carioca, com quatro gols marcados e sete assistências. O volante já se juntou ao elenco, que iniciou a pré-temporada na Holanda.

Revelado pelo Flamengo, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019, antes de passar por Coritiba e Athletico Paranaense. Em 2024, chegou ao Cruz-Maltino e viveu uma das fases mais consistentes da carreira. Pelo clube, também fez o maior número de partidas como profissional e usou a braçadeira de capitão pela primeira vez.

A estreia do Al-Fayha na pré-temporada será neste sábado (18), em amistoso contra o Nijmegen, da Holanda. Hugo Moura já treinou com o grupo e pode estrear com a camisa da nova equipe.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de João Alexandre Borges.