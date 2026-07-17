Max Verstappen foi o mais veloz em primeiro treino livre do GP da Bélgica - Divulgação / Fórmula 1

Max Verstappen foi o mais veloz em primeiro treino livre do GP da BélgicaDivulgação / Fórmula 1

Publicado 17/07/2026 10:33

O holandês Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre, realizado na manhã desta sexta-feira, no circuito de Spa-Francorchamps, para o GP da Bélgica de Fórmula 1 . O piloto da Red Bull fez o tempo de 1min47s070 e ficou à frente das Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que fechou as três primeiras posições.

A Red Bull, que atravessa um momento complicado na temporada (ocupa o quarto lugar no Mundial de Construtores) apresentou um bom rendimento no treino, já que o tetracampeão mundial praticamente não foi ameaçado. Isack Hadjar chegou a liderar o treino livre, mas terminou a atividade em quarto lugar.

Gabriel Bortoleto garantiu a décima melhor marca nesta primeira atividade. Ele encerrou a sua participação um pouco antes do término da sessão e pareceu satisfeito com o rendimento do carro. Os mecânicos da Audi imediatamente iniciaram os ajustes no monoposto já visando o segundo treino livre do dia.

A surpresa ficou por conta dos carros das Mercedes que não conseguiram ficar nem entre os cinco melhores colocados. Kimi Antonelli, líder do Mundial, foi o sexto colocado, enquanto o seu companheiro de equipe, George Russell, finalizou em oitavo lugar.

Esta sexta-feira vai ter ainda uma outra atividade de pista para os pilotos. Eles retornam ao circuito de Spa-Francorchamps às 12h30 (horário de Brasília) para a realização do segundo treino livre do dia.

No sábado, às 7h30, acontece a terceira e última movimentação (terceiro treino livre) para o ajuste dos carros antes da tomada de tempos para a definição do grid para o GP da Bélgica às 11h. A corrida, válida pela 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 10h de domingo.

O resultado do 1º treino livre do GP da Bélgica

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min47s070

2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min47s215

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min47s277

4º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min47s322

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min47s522

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min47s603

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min47s931

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min47s959

9º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min48s234

10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min48s406

11º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min48s432

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s962

13º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min49s010

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min49s337

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min49s403

16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min49s449

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min49s712

18º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min49s839

19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min50s226

20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min50s862

21º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min52s808

22º - Jack Crawford (EUA/Aston Martin), 1min53s199