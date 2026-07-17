O técnico do Santos, Cuca, evitou dar um prazo para o retorno de Neymar. Em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), o treinador falou que ainda vai checar as condições do atleta, que volta do período de férias após a Copa nesta sexta-feira (17).
"Ainda não tenho uma programação para ele. Ele se reapresenta amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador. Ver junto com a fisiologia, o departamento físico, ver quando vai poder contar com ele", disse.
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