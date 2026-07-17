Richarlison tem 29 anosAFP

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Gabriel Salotti
O atacante Richarlison, do Tottenham, está na lista de possíveis reforços da Juventus para a próxima janela. O gigante italiano fará uma proposta pelo jogador caso não consiga contratar Kolo Muani, do PSG, aponta o jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

Conforme a publicação, o brasileiro não está disposto a renovar seu contrato com a equipe inglesa, que se encerra em junho de 2027, enquanto o próprio Tottenham já considera vendê-lo até agosto.
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Ele não sairá de graça, mas uma oferta de 20 a 25 milhões de euros (cerca de R$ 115 a 145 milhões) deve ser o suficiente.
O atacante ex-Fluminense marcou 12 gols na última temporada. Apesar disso, Richarlison segue sendo o "plano B" da Juventus, que mantém contatos constantes com o PSG para contratar Kolo Muani.
Na proposta mais recente, o time italiano ofereceu 40 milhões de euros (R$ 233 milhões), ainda abaixo dos 50 milhões de euros (R$ 290 milhões) exigidos pelos franceses. As conversas continuam.

Sobre o jogador

Richarlison tem 29 anos. Foi revelado no América-MG em 2015 e passou pelo Fluminense em 2016 e 2017, até partir para o futebol europeu. Vestiu a camisa do Everton, da Inglaterra, por quatro anos, de 2018 a 2022, antes de assinar com o Tottenham.
O atacante foi o camisa 9 da seleção na Copa do Mundo 2022 e marcou três gols no torneio. O primeiro, contra a Sérvia, foi eleito o mais bonito do campeonato em votação popular da Fifa.