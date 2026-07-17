Richarlison tem 29 anosAFP
Conforme a publicação, o brasileiro não está disposto a renovar seu contrato com a equipe inglesa, que se encerra em junho de 2027, enquanto o próprio Tottenham já considera vendê-lo até agosto.
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Richarlison tem 29 anosAFP
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