Yarlen é anunciado como novo reforço do Athletic, de Minas Gerais - Reprodução / X @athleticclubmg

Yarlen é anunciado como novo reforço do Athletic, de Minas GeraisReprodução / X @athleticclubmg

Publicado 20/07/2026 18:56 | Atualizado 20/07/2026 18:58





Yarlen estava emprestado ao América-MG, mas não fazia parte dos planos da equipe para o restante da temporada. Pelo Coelho, ele disputou 12 partidas e marcou um gol.

Rio - O Athletic anunciou, nesta segunda-feira (20), a contratação do atacante Yarlen, de 20 anos. O jogador foi revelado pelo Botafogo , que permaneceu com 50% dos direitos econômicos do atleta.Yarlen estava emprestado ao América-MG, mas não fazia parte dos planos da equipe para o restante da temporada. Pelo Coelho, ele disputou 12 partidas e marcou um gol.

O atacante chegou a passar pelo Tondela, de Portugal, antes de seguir para Minas Gerais. Sem conseguir se firmar, optou por aceitar a proposta do Athletic, atual 12º colocado da Série B.



Pelo time profissional do Botafogo, Yarlen estreou em 2024 e participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Ao todo, disputou 18 partidas, fez dois gols e deu uma assistência.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.