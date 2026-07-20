O atacante chegou a passar pelo Tondela, de Portugal, antes de seguir para Minas Gerais. Sem conseguir se firmar, optou por aceitar a proposta do Athletic, atual 12º colocado da Série B.
Pelo time profissional do Botafogo, Yarlen estreou em 2024 e participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Ao todo, disputou 18 partidas, fez dois gols e deu uma assistência.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.
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