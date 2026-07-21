Jaqueta rara de Wilt Chamberlain foi leiloada por R$ 450 milSotheby's
Jaqueta rara de lenda da NBA é leiloada por quase meio milhão
Item foi usado pelo pivô Wilt Chamberlain no título da temporada de 1971/72
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