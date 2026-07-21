Jaqueta rara de Wilt Chamberlain foi leiloada por R$ 450 mil - Sotheby's

Jaqueta rara de Wilt Chamberlain foi leiloada por R$ 450 milSotheby's

Publicado 21/07/2026 12:55 | Atualizado 21/07/2026 13:03

Rio - Uma jaqueta utilizada pelo pivô Wilt Chamberlain foi leiloada, nesta última segunda-feira (20), por 89,6 mil dólares (mais de R$ 450 mil). A peça foi usada pelo lendário ex-jogador na temporada de 1971/72, quando foi campeão da NBA , a liga norte-americana de basquete, com o Los Angeles Lakers.

O item foi adquirido inicialmente por Quinn Brown, de apenas 19 anos, que encontrou em uma loja vintage por apenas 3 dólares (cerca de R$ 15). O jovem decidiu revender a jaqueta, mas descobriu que tratava-se de uma peça rara enquanto realizava pesquisas de preço.

Quinn Brown decidiu revender a jaqueta para um site americano de leilões. O chefe do departamento de colecionáveis da Sotheby's, uma loja online de leilões, entrou em contato para comprar a peça após confirmar a autenticidade. Com isso, o item foi revendido por 89,6 mil dólares (mais de R$ 450 mil).

Na época, Wilt Chamberlain conquistou o segundo título de sua carreira, sendo o primeiro e único com o Los Angeles Lakers. O ex-pivô chegou a se tornar o maior pontuador da história da NBA, mas ao longo dos anos perdeu o posto. Ele é detentor de inúmeros recordes, como o de 100 pontos em uma partida.