Lamine Yamal junto do surfista, Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Lamine Yamal junto do surfista, Gabriel MedinaReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 16:04

Rio - O surfista brasileiro Gabriel Medina utilizou as redes sociais para registrar um momento ao lado de Lamine Yamal. Ele postou um vídeo de quando ensinou o espanhol a surfar. A decisão foi para parabenizar o jovem pelo título da Copa do Mundo , conquistado pela Espanha, após vitória de 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, no último domingo (19). Os internautas ficaram muito impressionados o momento.

O encontro aconteceu no meio do ano de 2025, durante as férias no meio do ano de Yamal, com estadia no Brasil. Eles foram para a piscina de onda artificiais "Beyond the Club", local em que foram gravadas as imagens.

— Cleverly (@Cleverlydey4u) July 22, 2026 Após a atividade, o surfista postou uma foto junto do jogador escrito "O novo surfista da cidade, craque!". Lamine Yamal enjoying a day of surfing pic.twitter.com/vyGDSW0kTA Após a atividade, o surfista postou uma foto junto do jogador escrito "O novo surfista da cidade, craque!".

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato