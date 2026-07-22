Lamine Yamal junto do surfista, Gabriel MedinaReprodução/Instagram
— Cleverly (@Cleverlydey4u) July 22, 2026Após a atividade, o surfista postou uma foto junto do jogador escrito "O novo surfista da cidade, craque!".
Agora você pode ler esta notícia off-line
Lamine Yamal junto do surfista, Gabriel MedinaReprodução/Instagram
— Cleverly (@Cleverlydey4u) July 22, 2026Após a atividade, o surfista postou uma foto junto do jogador escrito "O novo surfista da cidade, craque!".
Vídeo! Gabriel Medina resgata imagens surfando com Yamal
O surfista parabenizou o espanhol pela conquista
Paulinho e Monzón revelam incentivo extra para fechar com o Botafogo
Reforços foram oficialmente apresentados nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos
Manchester United lança novo uniforme na cor azul e resgata tradição
Estreia da camisa será na sexta-feira (24), em amistoso
Gavi e Fabián Ruiz recebem homenagem inusitada após título da Copa
Jogadores receberam tomates em quantidade equivalente ao próprio peso
Botafogo libera Joaquín Correa para negociar com o Estudiantes
Argentino treina separado e está fora dos planos de Franclim Carvalho
Auxiliar da Argentina minimiza agressão a Dani Olmo: 'Foi um empurrão'
Veja vídeo e entenda como foi a briga na final da Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.