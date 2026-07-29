Andrea Pirlo foi revelado pelo Brescia, da Itália - Divulgação / Brescia

Andrea Pirlo foi revelado pelo Brescia, da ItáliaDivulgação / Brescia

Publicado 29/07/2026 19:25 | Atualizado 29/07/2026 19:50

Itália - Fundado em 1911, o Brescia teve sua falência decretada pela Justiça Italiana e encerrou oficialmente suas atividades. A liquidação judicial da sociedade responsável pelo clube colocou fim à história de 115 anos marcada por um dos times mais tradicionais do futebol no país.

A derrocada foi motivada por um rombo financeiro com dívidas acumuladas que superam os 20 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na cotação atual). A crise atingiu o ápice na última temporada, quando a equipe acabou punida com a perda de pontos na tabela devido a atrasos no pagamento de salários e encargos trabalhistas.



Após o rebaixamento no campo, a situação se tornou irreversível. O clube não conseguiu cumprir as exigências da Federação Italiana para obter licença e disputar a Serie C, enquanto o plano de recuperação fiscal apresentado pelo proprietário Massimo Cellino acabou rejeitado pelas autoridades judiciais.



Berço de talentos, o Brescia ficou marcado na história do esporte ao revelar nomes como Andrea Pirlo e Sandro Tonali. O período mais emblemático ocorreu no início dos anos 2000, quando reuniu no mesmo elenco o espanhol Pep Guardiola e o craque Roberto Baggio, que escolheu a equipe para encerrar sua vitoriosa carreira.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.