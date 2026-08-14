Jogadores do Coventry City comemoram um dos gols da vitória sobre o Monaco em amistosoDivulgação / Coventry City
A equipe inglesa abriu o placar com Ellis Simms, aos 12 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, aos 32, ampliou a vantagem com Loum Tchaouna.
Ao todo, o Monaco disputou seis amistosos sob o comando do recém-chegado Filipe Luís. Foram três vitórias - sendo uma delas de virada sobre o Liverpool por 3 a 2, em Anfield -, um empate e duas derrotas.
Na próxima quinta-feira (20), Filipe Luís fará sua estreia em jogos oficiais pelo Monaco, contra o Górnik Zabrze, na Polônia, pelo jogo de ida da última fase classificatória para a Liga Conferência. A volta será no dia 27, no Estádio Louis II.
Filipe Luís ficou livre no mercado após ser demitido pelo Flamengo em março. Já no dia 6 de julho, o Monaco oficializou a contratação do treinador, que firmou vínculo até junho de 2028.
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