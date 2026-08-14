O volante Fred é reforço do Atlético-MG - Reprodução / X @Atletico

O volante Fred é reforço do Atlético-MGReprodução / X @Atletico

Publicado 14/08/2026 18:51 | Atualizado 14/08/2026 18:51

"Massa, eu estou voltando. Sei nem explicar o que eu estou sentindo aqui neste momento. Muito obrigado a essa torcida fantástica, maravilhosa, que me acolheu antes mesmo de eu estar aí. Muito obrigado pelo carinho. Atlético, meu Galo, sou muito grato a vocês por tudo o que fizeram por mim. Eternamente grato. Já já estaremos juntos. Uma vez até morrer. Galo!", disse Fred, que tem passagem pela base do Atlético, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Fred tem 33 anos e soma convocações para a Seleção. Ele, inclusive, defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar.

Ele, que estava no Fenerbahçe (TUR), assumirá a camisa 7 do Galo.