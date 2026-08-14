O volante Fred é reforço do Atlético-MGReprodução / X @Atletico
Ex-Seleção se declara a clube brasileiro: 'Uma vez até morrer'
O jogador defendeu a Amarelinha nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar; ele não escondeu a alegria de retornar ao Galo
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Vasco tem interesse em zagueiro de clube alemão
Jogador, de 25 anos, teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e atua fora do país desde a temporada de 2022
Torcedores do Fluminense pedem contratação de técnico português
Sérgio Conceição se destacou como treinador do Porto, de Portugal; seu último trabalho foi pelo Al-Ittihad, da Árabia Saudita
Filho de Robinho é sondado por clube da Série A e pode deixar o Santos
Jogador, de 18 anos, que viveu momento bastante conturbado com Neymar perdeu espaço com o treinador Tite na temporada de 2026
Fora dos planos do Vasco, Loide Augusto busca novo destino
Atacante angolano retornou de empréstimo e procura um novo clube nesta janela, visto que não deve ser utilizado pela comissão técnica
Ex-atacante do Flamengo projeta quarta temporada nos Emirados Árabes
Mateusão chegou ao Shabab Al-Ahli em 2023, soma 89 jogos e 29 gols; jogador mira novos títulos e busca fazer história no clube
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