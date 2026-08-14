O volante Fred é reforço do Atlético-MGReprodução / X @Atletico

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Belo Horizonte - O volante Fred, que foi anunciado nesta sexta-feira (14) como reforço do Atlético-MG, se declarou ao clube. O contrato do jogador, conforme informou o Galo, é válido até o fim da temporada de 2029.
"Massa, eu estou voltando. Sei nem explicar o que eu estou sentindo aqui neste momento. Muito obrigado a essa torcida fantástica, maravilhosa, que me acolheu antes mesmo de eu estar aí. Muito obrigado pelo carinho. Atlético, meu Galo, sou muito grato a vocês por tudo o que fizeram por mim. Eternamente grato. Já já estaremos juntos. Uma vez até morrer. Galo!", disse Fred, que tem passagem pela base do Atlético, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.
Leia mais: CEO da Amazon compra participação no Liverpool ao lado de brasileiro
Fred tem 33 anos e soma convocações para a Seleção. Ele, inclusive, defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar.
Ele, que estava no Fenerbahçe (TUR), assumirá a camisa 7 do Galo.