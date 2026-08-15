João Pedro comemorando gol contra o Rayo VallecanoDivulgação / Chelsea
Na ocasião, o atacante balançou as redes no começo do segundo tempo, quando a partida estava 1 a 1, após receber passe de Reece James. Aos 32 minutos da segunda etapa, o brasileiro recebeu mais uma oportunidade, que não desperdiçou, e garantiu a vitória dos Blues.
João Pedro foi um dos destaques do clube inglês na última temporada. Em 50 jogos, anotou 20 gols e distribuiu seis assistências, terminando o Campeonato Inglês como o artilheiro da equipe. Apesar do bom momento, o atacante perdeu espaço na Seleção Brasileira e acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 2026.
O Chelsea volta a campo oficialmente no dia 24 de agosto, quando recebe o Fulham pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A partida será às 13h30 (de Brasília), no Craven Cottage.
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