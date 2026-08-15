Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina RodríguezReprodução/Instagram
Veja detalhes do acordo pré-nupcial de Cristiano Ronaldo e Georgina
Documento assinado com base em acordo do início do relacionamento prevê pensão vitalícia e mansão para a modelo em caso de separação
Detalhes do acordo pré-nupcial
A preocupação de Cristiano Ronaldo e Georgina no início de relação
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Igor Thiago brilha e Brentford goleia o Frankfurt por 7 a 0
Atacante da Seleção Brasileira marcou dois gols e deu uma assistência no último amistoso antes da estreia oficial do clube inglês
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País somou 55,500 pontos; a Espanha conquistou o título com 57,450, enquanto o Japão ficou com a prata ao atingir 56,700
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Akiles, meia de 18 anos que atua pelo sub-20 da equipe mineira, foi críticado por torcedores
Cuesta doa 70 toneladas de alimentos após terremoto na Colômbia
Jogador do Vasco mobilizou ações para ajudar moradores de Chocó, uma das regiões mais afetadas pelo forte tremor de magnitude 7,4
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Jogador, de 25 anos, que atua pelos extremos do campo, jogou a última temporada no futebol francês
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