Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina Rodríguez - Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina RodríguezReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 15:19

casamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, anunciado nas redes sociais há poucos dias, teve detalhes do acordo pré-nupcial divulgados. O documento expõe o planejamento do futuro financeiro dos dois em caso de fim da relação, com pensamento também em não prejudicar a criação dos filhos.

, teve detalhes do acordo pré-nupcial divulgados. O documento expõe o planejamento do futuro financeiro dos dois em caso de fim da relação, com pensamento também em

Detalhes do acordo pré-nupcial



Segundo o jornal espanhol 'Marca', Georgina teria direito a uma pensão vitalícia de aproximadamente 100 mil euros por mês (cerca de R$ 604,8 mil). O valor garante a independência financeira da modelo e influenciadora hispano-argentina, que poderia manter o padrão de vida construído ao longo dos anos ao lado do atacante.



Além do dinheiro mensal, há um acordo para a divisão de imóveis do casal. O destaque vai para a mansão da família, localizada no condomínio de luxo La Finca, em Madri, que passaria automaticamente para Georgina em caso de separação.



A preocupação de Cristiano Ronaldo e Georgina no início de relação



As bases do documento foram definidas logo após o nascimento do primeiro filho do casal, no início do relacionamento. Segundo a publicação espanhol, a motivação principal foi proteger os filhos.



Com as regras já definidas em contrato, o casal evitaria disputas judiciais que poderiam expor a privacidade e afetar a saúde mental da família. Além disso, o craque português valoriza a parceira de 10 anos e garante a proteção de seus bens e investimentos, avaliados em mais de 1,2 bilhão de dólares.





