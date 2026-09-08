Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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O Dia
Rio - A próxima convocação da seleção brasileira pode abrir espaço para uma nova geração de jogadores. Com menos de 25 anos, alguns atletas que vêm se destacando por seus clubes aparecem como possíveis novidades na lista de Carlo Ancelotti e podem ganhar uma oportunidade de defender o Brasil nos amistosos contra Austrália e Índia.
Será a primeira lista do técnico italiano após a Copa do Mundo. Em entrevistas recentes, Ancelotti admitiu que irá buscar jogadores mais novos, em busca de renovar a Seleção para o próximo ciclo. Assim, nomes conhecidos do Brasileirão, como Pedro, Samuel Lino e Kaio Jorge, podem pintar na convocação desta quarta-feira (9).
Um dos setores que mais gera desconfiança é a defesa. Para as laterais, Ancelotti colocou Matheuzinho, do Corinthians, na pré-lista. Além dele, outro jovem com potencial que está na Europa e pode aparecer entre os convocados é Arthur, que defendeu o Bayer Leverkusen nas últimas três temporadas e atualmente está no Werder Bremen. Na zaga, Vitor Reis, ex-Palmeiras e no Manchester City, é um dos mais promissores.
No meio-campo o destaque na pré-lista ficou com Breno Bidon. O jogador do Corinthians era um dos nomes mais aguardados e tem altas chances de ser chamado por Ancelotti. Além dele, Allan, outro ex-Palmeiras no City, também está entre os possíveis convocados. O ala Luís Henrique, da Inter de Milão, pode ser uma opção. O atleta é considerado muito versátil, com uma boa chegada ao ataque e uma boa recomposição.
Por fim, no ataque, Endrick desponta como a provável principal referência. Com apenas 20 anos e dono da camisa 9 do Real Madrid, o jovem fez bons jogos antes do Mundial e deve voltar a ser mencionado por Ancelotti. Ambos do Flamengo, Pedro e Samuel Lino também constam na pré-lista. O centroavante, aliás, tem grandes chances de ser convocado.
Porém, nem só de novos atletas é formada uma reformulação. Em falas à imprensa, Ancelotti afirmou que deve colocar um fim nas convocações de alguns veteranos, como deve ser o caso de Casemiro, Danilo e até Neymar. Por outro lado, jogadores com mais de 30 anos que ainda performam em alto nível, como Marquinhos, podem continuar na lista.
A convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, e diante da Índia em 3 de outubro será realizada nesta quarta-feira (9), a partir das 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Em novembro, a CBF já confirmou outros dois novos adversários para a última Data Fifa da temporada, contra Japão e Singapura.