Romário volta a escrever a Coluna do BaixolaDivulgação
Confira a entrevista de Romário
Eu gosto pra c... de futebol, simples assim. Tudo o que conquistei foi graças a ele. E acho que, depois de tantos anos dentro de campo, a gente também tem que aproveitar a experiência para contribuir de outras formas. Como jogador, eu dava opinião dentro de campo. Hoje, posso fazer de outras maneiras. E aprendo muito também. Cada experiência nova me traz algum aprendizado.
Porque eu acreditava muito naquela seleção. E sempre fui um cara que não fugiu da responsabilidade. Quando você acredita em alguma coisa, tem que ter coragem para falar e bancar o que falou. Eu sabia que tínhamos um grande time, mas também sabia que a pressão era enorme. Então, pensei que alguém tinha que assumir a responsabilidade. Eu assumi. E depois fiz a minha parte dentro de campo, claro.
Eu não acho que jogador tenha que ter medo de falar. Pelo contrário. O problema é que, quando você fala, tem que estar preparado para sustentar o que falou. Eu respeito muito o Raphinha e acho que ele tem muita qualidade. Mas confiança e responsabilidade têm que andar juntas. Se você fala que vai ganhar, tem que entrar em campo e tentar provar isso. Eu fiz isso em 1994.
Foram três histórias muito importantes na minha carreira. No Vasco, foi onde eu me formei como jogador e onde conquistei títulos importantes. É um clube que faz parte da minha história de uma maneira muito especial.
No Flamengo, foi uma experiência diferente, porque jogar no Flamengo é uma coisa muito grande. A torcida é apaixonada, a cobrança é enorme e você precisa estar preparado para isso. Foi um período que também me marcou muito.
E no Fluminense eu vivi uma fase mais madura, já mais experiente. Fiz gols importantes e vivi momentos nas Laranjeiras que guardo com muito carinho.
Sempre dá para conquistar mais. Jogador que acha que já conquistou tudo está errado. Mas eu sou muito feliz com a minha história nos três clubes.
O Maraca é do futebol brasileiro e do carioca. Eu, particularmente, tenho história naquele estádio e acho que o mais importante é preservar isso. É claro que existe uma administração, existem regras e contratos, mas não acho legal transformar o Maracanã em um estádio apenas de um ou dois clubes. O Vasco tem história no Maracanã, assim como Flamengo e Fluminense também têm. O que precisa existir é bom senso e respeito entre os clubes.
Eu vejo, hoje, o Flamengo como o favorito. É o atual campeão, tem um elenco muito qualificado e está acostumado a jogar esse tipo de competição. Mas Libertadores não se ganha só com nome. Tem que jogar. O Estudiantes vai ser muito duro. Fluminense e, principalmente o Palmeiras, correm por fora.
"Eu acho que seria uma final histórica para o Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense numa final de Libertadores seria f..."
"Se você me perguntar para quem eu vou torcer, aí eu vou deixar essa resposta para depois (risos). Tenho história nos dois clubes e respeito muito os dois. Prefiro primeiro ver quem chega".
Eu acho que qualquer decisão que mexa diretamente com a indústria do futebol precisa ser muito bem discutida. Ela gera muitos recursos e empregos. E os clubes, para poderem gerar mais receitas, precisam ser bem geridos. Eu hoje sei bem disso, como presidente do America.
Sobre as bets, os clubes perdem, por enquanto, pois se trata de uma medida provisória, de uma fonte importante de recursos. Agora precisamos encontrar outras alternativas. Uma coisa é certa, o futebol jamais vai acabar.
E sobre os estrangeiros, eu acho que é importante proteger e desenvolver o jogador brasileiro, mas também não podemos fechar o mercado. O Brasil sempre foi grande porque revelou jogador pra outros países. Tem que haver equilíbrio. O estrangeiro é importante, mas não pode ter exagero".
Claro que me faz lembrar. É uma marca muito especial. Eu sei exatamente a pressão que existe quando você começa a se aproximar de um número desses. Todo mundo só fala nisso, cada gol vira notícia. Chegar aos mil gols é muito f...! Eu torço para que ele consiga, porque sei o tamanho que essa conquista representa.
Está sendo uma experiência do c... pra mim. Aprendi muito e também consegui enxergar o futebol do outro lado. Tenho muito carinho pelo America, mas talvez seja a hora de renovar com outras pessoas. Enfim, estou pensando.
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