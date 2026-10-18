Madueke marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Nottingham Forest - Darren Staples / AFP

Madueke marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Nottingham ForestDarren Staples / AFP

Publicado 18/10/2026 15:30

Atual campeão inglês, o Arsenal venceu mais uma e segue na caça ao líder Manchester City . Fora de casa, os Gunners venceram o Nottingham Forest por 1 a 0, neste domingo (18), no City Ground, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês . O único gol do jogo foi marcado por Noni Madueke, aos 35 minutos da etapa final.

Com a vitória, o Arsenal chegou a 18 pontos e segue na segunda colocação, apenas três pontos atrás do líder Manchester City — único invicto e também com 100% de aproveitamento. Os Gunners voltam a campo na próxima quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões.

O jogo foi praticamente ataque contra defesa durante os 90 minutos. O Arsenal teve mais de 70% da posse de bola, mas teve dificuldades de encontrar espaços na defesa do Nottingham Forest e transformar o controle em chances claras. Com isso, o placar permaneceu zerado por 80 minutos.

De tanto insistir, enfim, o Arsenal marcou aos 35 minutos do segundo tempo. Em meio a dificuldade de entrar na área do Nottingham Forest, Madueke resolveu arriscar de longe. O atacante carregou da ponta esquerda para o meio e chutou, a bola desviou em Schlager e matou o goleiro Sels.

Manchester United completa cinco jogos sem vitória

Eliminado na Copa da Liga e mal no Campeonato Inglês, o Manchester United faz um início de temporada ruim. O time comandado pelo técnico Michael Carrick completou cinco jogos sem vitória após empatar por 1 a 1 com o Leeds United, neste domingo (18), fora de casa, pela sétima rodada da competição nacional. O atacante brasileiro Matheus Cunha ficou no banco de reservas e entrou na reta final do jogo.

Jogando fora de casa, o Manchester United sofreu diante do Leeds, que faz um início de temporada bom. Mesmo assim, os Red Devils surpreenderam e abriram o placar aos 35 minutos com Bryan Mbeumo. A vantagem, no entanto, durou até o início da etapa final, quando Dominic Calvert-Lewin empatou para os donos da casa e completou o placar no Elland Road.