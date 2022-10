Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/10/2022 09:24

Rio - Contra o Bragantino, na última quarta-feira, o Botafogo voltou a vencer atuando no Nilton Santos. O resultado construído foi destacado pelo treinador Luís Castro. Ao fim da partida, o português celebrou o fato de que ter conseguido dar alegria para os torcedores alvinegros no estádio.

"Vencer no Nilton com a torcida é fantástico. É um sentimento de felicidade enorme. Hoje é um dos momentos mais felizes da minha passagem pelo Botafogo. O sentimento ao longo do jogo era de que as pessoas estavam felizes no estádio", disse.

O resultado fez o Botafogo pular para 47 pontos e entrar na oitava colocação. No momento, apenas os sete primeiros colocados se classificam para a Libertadores do ano que vem. A vantagem do Galo é de um ponto e Luís Castro mantém a esperança na vaga.

"O Brasileirão, eu sempre considerei um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. Três pontos mudam tudo. Mantive-me sempre equilibrado. Não entro em depressão e nem em euforias. Confio muito no trabalho dos jogadores, na proposta de treino. Esse equilíbrio é o que nos faz hoje estar de uma forma descansada naquilo que seria uma possível queda para a Série B. Temos no horizonte a luta por uma competição internacional. Olhar sempre para cima. E o que vemos ao olhar para cima é uma vaga na pré-Libertadores. É isso que nos move todos os dias: ganhar, ganhar, ganhar. Embora saibamos que a cultura da vitória demore para se instalar. Mas somos uma família boa", opinou.