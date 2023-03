Di Plácido já realizou exames e será o novo lateral-direito do Botafogo - Divulgação/Lanús

Di Plácido já realizou exames e será o novo lateral-direito do BotafogoDivulgação/Lanús

Publicado 02/03/2023 18:13 | Atualizado 02/03/2023 19:13

Rio - O Botafogo acertou toda a documentação pendente para o visto de trabalho do novo lateral-direito do clube, o argentino Leonel Di Plácido, contratado junto ao Lanús. A expectativa da diretoria alvinegra é de toda regularização até a sexta-feira (3), antes do início da 10ª rodada do Campeonato Carioca, para que o jogador esteja apto a atuar.

Para isso, o clube precisa correr contra o tempo com toda a "papelada" e registrar Di Plácido nos sistemas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). As informações foram publicadas pelo jornalista Matheus Mandy.

O próximo compromisso do Botafogo pelo Cariocão será no domingo (5), às 16h, contra o Resende, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. A equipe comandada por Luís Castro ocupa a 5ª colocação, com 16 pontos somados.

Di Plácido desembarcou há uma semana no Rio de Janeiro, passou por exames médicos e já conheceu todas as dependências do Botafogo. Ele assina contrato de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra por parte do Glorioso.