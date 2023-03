Tiquinho desfalca o Botafogo contra o Sergipe - Vitor_Silva/Botafogo

Tiquinho desfalca o Botafogo contra o SergipeVitor_Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2023 18:29

Rio - O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Otávio Noronha, indeferiu a liminar solicitada pelo Botafogo para liberação do atacante Tiquinho Soares. Com isto, o jogador, suspenso por dar uma cabeçada no árbitro do clássico com o Botafogo, desfalcará a equipe de Luís Castro no duelo com o Sergipe, pela Copa do Brasil.

Na ocasião, Tiquinho se irritou com as decisões do árbitro Tarcizo Caetano Pinheiro, e deu uma cabeçada no juiz, sendo expulso do clássico. Após o duelo, a Procuradoria do TJD/RJ denunciou o jogador do Botafogo por agredir (artigo 254-A) e ofender (artigo 243-F) o árbitro, e pediu a suspensão preventiva do jogador, por conta da gravidade da conduta.



Então, a presidente do TJD/RJ, Renata Mansur, optou por suspender preventivamente Tiquinho Soares por 30 dias. Vale destacar que o parágrafo 3º do artigo 254-A prevê a suspensão mínima de 180 dias caso a agressão tenha sido cometida contra membros da arbitragem. O jogador será julgado na próxima segunda (6), às 14h.

Sem Tiquinho, Matheus Soares assume a vaga na equipe titular. Botafogo e Sergipe se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h, na Arena Batistão, em Aracaju. O confronto será válido pela primeira fase da Copa do Brasil.