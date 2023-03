Di Plácido é o novo lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Di Plácido é o novo lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2023 19:32 | Atualizado 02/03/2023 19:40

Rio - O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (2), a contratação do lateral-direito Leonel Di Plácido, de 29 anos, que defendia o Lanús, da argentina. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada, e o Glorioso tem opção de compra ao fim do vínculo.

Di Plácido chegou ao Rio de Janeiro há uma semana, se apresentou ao clube, conheceu todas as dependências e realizou exames médicos. A diretoria alvinegra já conseguiu o visto de trabalho do atleta e agora corre contra o tempo para deixar o novo defensor apto a atuar no fim de semana, pelo Campeonato Carioca, contra o Resende, em Cariacica-ES.

O novo reforço chega para disputar vaga no time titular comandado por Luís Castro, que conta atualmente com Daniel Borges e Rafael. A posição era tratada como prioridade na janela de transferências.

Di Plácido é novo lateral-direito do Botafogo para a temporada 2023! Bem-vindo ao Glorioso! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/sI8QHdkTnP — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 2, 2023