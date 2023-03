Botafogo foi mal contra o Sergipe e se despediu da Copa do Brasil - Vítor Silva/ BFR

Botafogo foi mal contra o Sergipe e se despediu da Copa do BrasilVítor Silva/ BFR

Publicado 02/03/2023 22:02

Rio - Na noite desta quinta-feira (2), no Batistão, em Aracaju, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, o Botafogo sofreu, mas conseguiu o empate em 1 a 1 no último lance do jogo, conquistando a classificação com emoção sobre o Sergipe. Adryelson salvou a equipe comandada por Luís Castro.

O duelo foi aquém do cenário imaginado pelo Botafogo. Em campo, a equipe da casa dominou ao longo do primeiro tempo, acumulou chances claras e vinah esbarrando apenas no goleiro Lucas Perri, um dos destaques em meio ao caos alvinegro.



Precisando apenas do empate para se classificar, o Glorioso se viu em situação desconfortável durante todos os primeiros 45 minutos. Nos acréscimos, o Sergipe transformou a pressão em bola na rede.



Aos 46, Rafael cometeu falta perigosa na entrada da área após investida pelo lado direito. De média distância, o lateral-direito Augusto Potiguar cobrou com categoria e colocou a bola no ângulo direito de Perri, que nada pôde fazer.



Na segunda etapa, o Sergipe abaixou suas linhas e passou a esperar o Botafogo em seu campo de defesa. A equipe comanda por Luís Castro, por sua vez, apostava nos cruzamentos e pouco conseguia penetrar com troca de passes.



O nervosismo tomou conta do Alvinegro na reta final da partida. Previsível e acumulando erros na fase final da construção, a missão foi ficando complicada na medida em que o Batistão pressionava empurrando o time da casa. A emoção ficou para o último minuto.



No último lance do duelo, aos 55 minutos, toda a equipe alvinegra foi para a área. Gustavo Sauer cobrou escanteio, houve confusão na pequena área, e Adryelson apareceu para finalizar com força, empatar a partida e classificar o Botafogo para a segunda fase da Copa do Brasil. O Glorioso irá enfrentar o Brasiliense.



Sergipe 1 x 1 Botafogo



Local: Batistão, em Aracaju-SE

Data de hora: quinta-feira (2/3), às 20h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro



Gols: Augusto Potiguar e Magno (Sergipe)

Cartões amarelos: Alisson 46'/1ºT (Sergipe) e Adryelson 55'/2ºT (Botafogo)



Sergipe - Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Ian Barreto; Diego Aragão, Magno, Wescley (Miguel) e Fabiano (Pablo); Ronan (Braga) e Pedro Henrique (Igor Bahia). Técnico: Rafael Jacques.



Botafogo - Lucas Perri; Rafael (Gustavo Sauer), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Lucas Fernandes (Luis Henrique) e Gabriel Pires (Marlon Frentas); Victor Sá, Matheus Nascimento e Carlos Alberto (Lucas Piazon). Técnico: Luís Castro.