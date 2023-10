Adryelson - Vitor Silva / Botafogo

AdryelsonVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/10/2023 14:21 | Atualizado 11/10/2023 14:30

Rio - O zagueiro Adryelson, do Botafogo, vem se destacando na ótima campanha da equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'Sofa Score', ele é o líder disparado em ações defensivas (251) na competição. Víctor Cuesta, sua dupla de zaga no Glorioso, aparece na terceira posição, com 180. O Glorioso tem a melhor defesa do campeonato, tendo sofrido somente 16 gols - é a única equipe que sofreu menos de 20 até aqui.

O jovem zagueiro chegou ao Botafogo na última temporada e, desde que entrou no time, conquistou a confiança dos alvinegros e não saiu mais. Em 25 partidas no Brasileiro deste ano, Adryelson ganhou 67% dos duelos e cometeu somente 13 faltas.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense e interino da seleção brasileira, confirmou na última convocação para as Eliminatórias da Copa de 2026 que Adryelson é um dos nomes observados para vestir a amarelinha.

"Nesse momento, o Adryelson não foi convocado, mas é um jogador que está sendo monitorado. Está fazendo um grande campeonato, está na nossa lista larga, como outros jogadores", declarou o treinador da Seleção.

Na última rodada, no clássico com o Fluminense, o zagueiro fez ótima partida diante do time de Fernando Diniz. O Botafogo venceu por 2 a 0 e chegou aos 55 pontos no Brasileirão, tendo nove de vantagem para o vice-líder Red Bull Bragantino. O próximo compromisso do Alvinegro será contra o América-MG, no dia 18 (uma quarta-feira), às 20h, no Independência.