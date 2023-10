Tiquinho Soares, atacante do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/10/2023 16:23

Rio - O clima voltou a ficar leve no Botafogo na última semana. Após a demissão do técnico Bruno Lage, o Alvinegro voltou a vencer após superar o Fluminense por 2 a 0, no domingo (8), no Maracanã, e aumentou a distância para os rivais na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Botafogo voltou a ter o melhor aproveitamento como visitante no Brasileirão. Embora não seja o visitante com maior pontos fora de casa, o Alvinegro tem o melhor aproveitamento já que tem um jogo a menos do que o Flamengo, que lidera a estatística no momento.

O Botafogo é o segundo melhor visitante do Brasileirão com 21 pontos. São 13 jogos, seis vitórias, três empates e quatro derrotas fora de casa. O Flamengo, com 14 partidas disputadas como visitante, soma 22 pontos. O Glorioso tem 54% de aproveitamento, enquanto o Rubro-Negro tem 52%.

Além disso, a vitória no clássico com o Fluminense manteve o Botafogo como o melhor mandante do Brasileirão. O Alvinegro poderia ser superado pelo próprio rival, que ainda era o único invicto em casa na competição. Com mando de campo, o Glorioso somou 34 pontos em 13 jogos.

Líder do Brasileirão com 55 pontos, o Botafogo aproveitou os tropeços de Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, e abriu nove de distância na liderança. O Alvinegro volta a campo no próximo dia 18, às 20h (de Brasília), contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada.