Mosaico da torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2023 16:37

Rio - Nesta quarta-feira, 11, o Botafogo informou que dez mil associados garantiram ingressos para o jogo contra o Athletico, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por ora, apenas os sócios que têm o Plano Glorioso e o Plano Alvinegro podem adquirir as entradas.

A abertura dos ingressos, vale lembrar, seguirá a seguinte ordem: Plano Glorioso (10/10 - 15h30); Plano Alvinegro (11/10 - 10h); Plano Preto (12/10 - 10h); Plano Branco (13/10 - 10h); Público Geral - Online (18/10 - 10h); Público geral - Pontos físicos (19/10 - 10h).

As entradas podem ser compradas no site www.botafogo.com.br/ingresso . Nos pontos de venda física, poderá ser adquirida no Estádio Nilton Santos ou na sede de General Severiano. Veja as datas e horários abaixo:

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Quinta-feira (19/10): 9h às 17h

Sexta-feira (20/10): 9h às 17h

Sábado (21/10): 9h às 17h



Estádio Nilton Santos (Bilheterias Oeste e Leste)

Sábado (21/10): 17h às 21h45



General Severiano

Quinta-feira (19/10): 9h às 17h

Sexta-feira (20/10): 9h às 17h

AGENDA

Botafogo e Athletico medirão forças no dia 21 de outubro (sábado), às 21h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, contudo, o Alvinegro enfrentará o América-MG no dia 18 (quarta-feira), às 20h, no Independência. O jogo é válido pela 27ª rodada do campeonato.