Matías Segovinha, o Segovinha, se tornou um dos grandes alvos de críticas da torcida do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2023 15:49

Inicialmente tratado como um talismã pela torcida do Botafogo, Matías Segovia, ou Segovinha, não vem conseguindo replicar o bom futebol do começo de sua trajetória no clube. Entre provocações de torcedores rivais e críticas dos Alvinegros, o paraguaio decidiu por apagar todas as fotos de suas redes sociais antes do jogo contra o Coritiba, na próxima quarta (29), às 21h30.

O perfil de Segovinha segue aberto para qualquer pessoa seguir. Entretanto, não conta com mais nenhuma foto de perfil, destaque ou publicações.

O paraguaio foi um dos principais alvos de críticas da torcida do Botafogo após o empate com o Santos no último domingo (26). Segovinha falhou no lance do gol ao ser driblado pelo ponta Soteldo, que passou por ele e cruzou para Messias cabecear para o gol de Lucas Perri. Após o apito final, diversos torcedores alvinegros criticaram o jogador nas redes sociais.

"Qual a dificuldade de marcar???", "Fraco", "Por favor, se aposenta!!! Você é ridículo", "Segovinha joga muito (risos)"; são alguns dos comentários proferidos por torcedores do Botafogo e de clubes rivais após a falha do paraguaio na partida.

Contratado na janela do meio de ano junto ao Guarani-PAR, Segovinha chegou ao Botafogo com atuações de muito destaque saindo do banco de reservas, ganhando, inclusive, uma música e o carinho da torcida. Entretanto, o jogador de 20 anos caiu de rendimento na segunda metade da temporada, se tornando um dos principais alvos de críticas da torcida alvinegra e zoações e provocações de torcedores dos rivais do Rio de Janeiro.