Tiago Nunes, técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2023 17:16

O Botafogo volta a entrar em campo em busca do sonho do título do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (29), às 21h30, quando vai até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba. Para o jogo, tratado como um dos mais importantes da temporada para o Alvinegro, o treinador Tiago Nunes deve manter o esquema de três zagueiros utilizado na partida contra o Santos, no último domingo (26). As informações são do "ge".

Após o fim da partida contra o Santos, Tiago Nunes exaltou o esquema, afirmando que o Botafogo conseguiu se defender melhor do que no jogo contra o Fortaleza, induziu o adversário ao erro e criou boas situações de gols. Com isso, o treinador confia que a formação com três zagueiros é a mais viável no momento, apesar de não descartar voltar com a linha de quatro homens de defesa no futuro.



O técnico, entretanto, não contará com uma das principais peças na partida contra o Peixe. Danilo Barbosa, autor do gol do Botafogo no empate por 1 a 1 com a equipe santista e que atuou como terceiro homem na defesa, está suspenso após levar seu terceiro cartão amarelo. Com isso, o lateral Hugo e o zagueiro Bastos disputam pela posição deixada pelo volante.

Além de Danilo, o Botafogo também contará com os desfalques de Diego Costa, Marçal, Mateo Ponte e JP Galvão, todos por lesão. Em compensação, contará com o retorno de Matheus Nascimento, que volta a ser relacionado após quase três meses.

Sabendo disso, a provável escalação do Botafogo para o duelo contra o Coritiba deve ser a seguinte: Lucas Perri; Adryelson, Cuesta e Hugo (Bastos); Tchê Tchê, Marlon, Gabriel Pires e Victor Sá; Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está a um ponto do líder Palmeiras e do vice-líder Flamengo. Sabendo disso, o clube de General Severiano conta com os tropeços do Alviverde contra América-MG na quarta (29), no mesmo horário do jogo do Alvinegro, e do Rubro-Negro, no mesmo dia, mas às 19h30, contra o Atlético-MG, que também luta pelo título do Brasileirão.