Em 13 jogos pelo Botafogo no Brasileirão, Diego Costa marcou três gols - Vitor Silva / Botafogo

Em 13 jogos pelo Botafogo no Brasileirão, Diego Costa marcou três golsVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2023 14:09

Rio - O Botafogo agendou uma reunião para os próximos dias com o centroavante Diego Costa, de 35 anos, para definir o futuro do jogador. O camisa 19 tem contrato com o Alvinegro até o fim deste ano. As informações são da 'Goal'.

Diego Costa chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências deste ano, após lesão de Tiquinho Soares. Em 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante mandou a bola para as redes três vezes.

O atacante, inclusive, está fora do duelo com o Internacional nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Beira-Rio. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, e pode ter feito o último jogo com a camisa alvinegra na rodada passada.

O Botafogo luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. A equipe, que foi líder do Brasileirão durante a maioria das rodadas, ocupa hoje a quinta posição, com 64 pontos. Para entrar no G-4, precisa ganhar do Inter e torcer por um tropeço de Grêmio, Flamengo ou Atlético-MG.