John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2023 15:36

Rio - A briga entre John Textor e Ednaldo Rodrigues ganhou um novo capítulo. O dono da SAF do Botafogo pretende anexar o relatório do estudo elaborado pela empresa "Good Game" na defesa do processo criminal movido pelo presidente da CBF, segundo informações do jornalista André Rizek, do Grupo Globo. O empresário americano foi processado na Justiça Comum e Desportiva.

"Ele (John Textor) foi acionado na Justiça Comum, criminalmente, e também na Justiça Desportiva. Ele está levando esse relatório para se defender na Justiça Comum. Ele pode também, já me adianto, levar esse relatório para o Ministério Público. Mas aí não é Justiça. Então, quando eu disse que ele está levando esse relatório para a Justiça Comum é para se defender da ação criminal", disse Rizek.

Após a derrota do Botafogo diante do Palmeiras por 4 a 3, no dia 1º de novembro, pela 31ª rodada do Brasileirão, John Textor acusou a CBF de "corrupção e roubo". Ele foi suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 30 dias e já cumpriu 20. Além disso, foi processado pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

A defesa de John Textor anexou o documento ao processo, com pedido de reconsideração da suspensão preventiva de 30 dias. O relatório da "Good Game", empresa francesa contratada pelo americano, analisou diversas partidas do Brasileirão de 2023, e apontou que o Botafogo deveria ter 21 pontos a mais do que o Palmeiras com "resultados reais".