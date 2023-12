John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2023 17:19

Rio - O Botafogo enviou, nesta quarta-feira (6), um ofício ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, e ao Procurador-Geral Ronaldo Piacente, cobrando soluções com base em relatórios apresentados pelo clube após análise da empresa "Good Game!" apontando casos de manipulação no Campeonato Brasileiro. No ofício, o Glorioso apontou ao menos cinco propostas para mudar o cenário.

As reclamações com base em relatórios independentes da "Good Game!" seriam em cima de influência da arbitragem em partidas importantes que, como consta, teria modificado o panorama da Série A do Brasileirão. Conduta dos profissionais e participantes dos duelos também foram analisadas.

Ao STJD, o Botafogo, que recuou quanto à ideia de ir à Justiça comum enquanto há cartadas na esfera esportiva, propôs os seguintes pontos pensando no desenvolvimento do quadro de arbitragem da CBF:

1 – Regulamentação da profissão de árbitro de futebol profissional;



2 – Independência institucional entre a entidade que regula a arbitragem de futebol profissional e a entidade organizadora da respectiva competição;



3 – O acompanhamento técnico-científico dos lances e indicadores das partidas de futebol profissional masculino, com a contratação de empresas de auditoria independente, especializadas na análise de dados desportivos;



4 – Criação de ranking de árbitros baseados nos erros cometidos ao longo do campeonato e, com base neste ranking, a adoção de critérios de promoção e rebaixamento para árbitros;



5 – Transparência na escalação de árbitros para partidas de futebol profissional; além de outras medidas que venham a ser indicadas.