Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães virou alvo de críticas de torcedores e sócios - Arthur Barreto/ BFR

Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães virou alvo de críticas de torcedores e sóciosArthur Barreto/ BFR

Publicado 22/11/2026 11:13 | Atualizado 22/11/2026 16:40



O Botafogo vive um momento de tensão e muito pressão em campo e fora dele. Se não bastasse o risco de rebaixamento no Brasileirão e a obrigação de vencer o São Paulo na segunda-feira (23), às 20h no Nilton Santos, os bastidores estão em ebulição, com a diretoria do clube cada vez mais criticada pelo que faz com a SAF e agora também na sede de General Severiano.

O presidente do Glorioso, João Paulo Magalhães Lins, está à frente da gestão do futebol como representante da GDA Luma, que ainda não é oficialmente confirmada como nova dona das ações da SAF. E é cobrado por torcedores, sócios e ex-dirigentes pelo atual momento de caos.



Para piorar as críticas à diretoria pela situação delicada no Brasileirão, um vídeo com um torcedor do Flamengo comemorando o título do campeonato em plena sede de General Severiano circula nas redes sociais desde sábado (21) à noite.

Torcedor do Flamengo comemora título dentro da sede do Botafogo, durante evento da PSG Academy Créditos: @ManoelaDuarte_ https://t.co/8zKkYWjIds — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2026

O rubro-negro estava num espaço reservado para evento da PSG Academy, que tem parceria com o clube e utiliza o campo da sede, e foi expulso, mas saiu cantando uma música da torcida. A cena irritou torcedores e fez uma torcida organizada pedir mais respeito ao Botafogo e menos omissão da diretoria, além de invadir o clube, mas não houve agressão.



Ex-vice geral do Botafogo na gestão passada, Vinicius Assumpção compartilhou o vídeo nas redes sociais e foi duro na reclamação.



"Vergonha! Absurdo! Comemoração dentro da sede do Botafogo. Estamos mesmos largados e entregues a quem não respeita nossa história. Aliás esta PSG Academy tem contrato com o clube. O que será feito? Acredito que nada! Esses caras deveriam ser expulsos!", criticou.



Outros sócios também ficaram indignados com a situação, o que amplia a pressão interna. O Botafogo Social publicou uma nota na tarde deste domingo (22) pedindo desculpas pelo ocorrido e garantindo que irá aplicar uma multa à PSG Academy.

Há um grupo de diretores que quer a demissão de Tite, que venceu duas partidas e perdeu cinco jogos. Alguns também defendem a demissão de membros da diretoria da SAF, como o diretor de futebol, Léo Coelho.



Em meio à crise que aumenta, João Paulo se reuniu com jogadores e Tite no treino de quinta-feira (19) e cobrou melhor desempenho e outra postura em campo.

A situação do Botafogo no Brasileirão

Uma vitória sobre o São Paulo é essencial para garantir a permanência do Glorioso na Primeira Divisão e dará tranquilidade para as duas últimas rodadas. com quatro pontos de vantagem para o Z-4,, um tropeço pode complicar a situação.



Até porque o Botafogo já perdeu uma posição e caiua para 13º com a vitória do Coritiba fora de casa sobre o Bahia, por 1 a 0 no sábado.