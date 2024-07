Joel Campbell é jogador do Atlético-GO - Divulgação/X @ACGOficial

Publicado 17/07/2024 16:09

Goiânia - Nesta quarta-feira, 17, o Atlético-GO oficializou a contratação por empréstimo de Joel Campbell , atacante costa-riquenho que já disputou três Copas do Mundo. O jogador, de 32 anos, pertence ao Alajuelense, da Costa Rica, e ficará no Dragão até julho de 2025.

Campbell defendeu a seleção da Costa Rica nas Copas de 2014, 2018 e 2022. O centroavante também disputou a Copa América de 2024 e entrou no segundo tempo das partidas contra o Brasil e a Colômbia. Além disso, foi titular no jogo diante do Paraguai.

O Atlético Goianiense tem o orgulho de anunciar a contratação do atacante costarriquenho Joel Campbell. O jogador de 32 anos desembarcou no Brasil nesta semana e já está em Goiânia-GO para assinar com o Dragão do Brasil até julho de 2025.



Ele, aliás, foi um dos destaques da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na época, ajudou a equipe avançar até as quartas de final do torneio. A seleção costa-riquenho acabou eliminada para a Holanda nos pênaltis.

Ao longo da carreira, Campbell também somou passagens por Arsenal, da Inglaterra, Betis e Villarreal, da Espanha, Sporting, de Portugal, dentre outros.