Talles Magno foi negociado pelo Vasco em 2021 - Daniel Castelo Branco

Talles Magno foi negociado pelo Vasco em 2021Daniel Castelo Branco

Publicado 04/08/2024 15:52

Revelado nas categorias de base do Vasco, o atacante Talles Magno, do New York City, dos Estados Unidos, acertou sua ida por empréstimo ao Corinthians com contrato de uma temporada. O clube paulista tem opção de compra ao fim do vínculo no valor de 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões).

Talles custou cerca de R$ 60 milhões ao New York City em 2021 na transação com o Cruz-Maltino, e assinou até o fim de 2026. Ele tinha o interesse em retornar para disputar o Brasileirão, e as conversas avançaram nos últimos dias.

O atacante voltou aos gramados em julho após uma lesão no joelho que o afastou por cinco meses. Desde então jogou três partidas pelo New York, apenas uma como titular.

O novo reforço do Timão para a sequência da temporada estreou nos profissionais em 2019 com a camisa do Vasco. Ele participou da conquista da Copa do Mundo Sub-17 de 2019 com a seleção brasileira.