Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/02/2025 22:59

Rio - Na noite desta quinta-feira (12), a Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela da Série A do Brasileirão 2025. A data-base da abertura da competição está prevista para 29 de março (um sábado).

O Botafogo, atual campeão do Brasileiro, estreia contra o Palmeiras, que foi vice na edição passada, fora de casa. O Glorioso encerra a participação no campeonato diante do Fortaleza.

O Flamengo, por sua vez, encara o Internacional no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2025, em casa. O último compromisso do Rubro-Negro será diante do Mirassol, como visitante.

Já o Fluminense vai medir forças com o Fortaleza na estreia do Brasileirão, fora de casa. Na 38ª rodada do campeonato, o Tricolor será o mandante do jogo contra o Bahia.

Por fim, o Vasco estreia contra o Santos, que retornou à elite do futebol brasileiro após jogar a Série B em 2024. O Cruz-Maltino será o mandante. A última partida na competição será contra o Atlético-MG, fora de casa.