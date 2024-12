Eduardo Barroca assume o Mirassol para a temporada de 2025 na elite do Brasileirão - Divulgação / Mirassol

Eduardo Barroca assume o Mirassol para a temporada de 2025 na elite do BrasileirãoDivulgação / Mirassol

Publicado 17/12/2024 13:52

O Mirassol contratou Eduardo Barroca para ser o técnico em 2025, quando disputará o Brasileirão pela primeira vez. O clube fez o anúncio nesta terça-feira (17) e exaltou as 100 partidas que o comandante ex-Botafogo tem na Série A.

Barroca não era a primeira opção para substituir Mozart, que foi para o Coritiba após garantir o acesso. Fábio Carille foi procurado, mas não aceitou a proposta.



O treinador, com passagem por Bahia, Atlético-GO, Vitória, Coritiba e Ceará, além do Botafogo, estava sem clube desde que foi demitidio do Avaí, em abril de 2024.

Seu último trabalho em um jogo de Série A do Brasileirão foi em 2022, quando comandou o clube catarinense.