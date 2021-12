Rodinei - Alexandre Vidal/Flamengo

O Fluminense está a todo vapor no mercado da bola para reforçar o time visando a próxima temporada. Após se acertar com Felipe Melo, Pineida e Abel Braga, e encaminhar a chegada de Willian Bigode, o Tricolor tem mais um jogador no alvo para 2022. Trata-se de Rodinei, do Flamengo.

Segundo apurou o Jornal O Dia com fontes no Fluminense, com o aval de Abel Braga, que trabalhou com o atleta no Internacional e queria levá-lo para o Lugano, da Suíça, membros da diretoria tricolor entraram em contato com o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação do lateral-direito. A ideia foi entender qual modelo de negócio o rival deseja para negociar Rodinei.

A reportagem entrou em contato com o ex-zagueiro Ricardo Scheidt, representante de Rodinei, para saber detalhes do interesse do Fluminense no atleta, mas ele não atendeu as ligações.

Como já deixou claro para outros clubes que sondaram o atleta, o Flamengo só aceita liberar Rodinei de forma definitiva, ou seja, uma venda. Embora o jogador seja, atualmente, a terceira opção para a lateral direita, o Rubro-Negro não irá facilitar uma saída, mesmo sabendo que o vínculo dele vai até dezembro de 2022 (podendo assinar pré-contrato com outra equipe a partir de julho).

Recentemente, o Charlotte FC, da MLS, fez proposta oficial ao Flamengo para ter Rodinei e ofereceu US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões), mas o Rubro-Negro realizou uma contraproposta e exigiu US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,4 milhões). A equipe norte-americana não aceitou, e o interesse esfriou.

Com 29 anos, Rodinei chegou ao Flamengo em 2016. Em 2020 foi emprestado ao Internacional, onde se destacou, principalmente no período em que Abel Braga esteve no Colorado. No meio de 2021 retornou ao Rubro-Negro, disputou 23 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.