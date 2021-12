Atuesta - Reprodução

13/12/2021

Campeão da Libertadores 2021 sobre o Flamengo, Palmeiras parece que se deu bem em cima do Rubro-Negro novamente. O time paulista contratou o volante Eduard Atuesta junto ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos, de forma definitiva. Mas o que essa informação tem ligação com a equipe carioca? Simples: o Rubro-Negro estava "de olho" no jogador desde o fim de 2020.

Segundo apurou a reportagem, o Departamento de Scout do Flamengo, responsável por fazer levantamentos de atletas no mercado da bola e apresentar À diretoria caso tenha necessidade de contratação, havia aprovado o nome de Eduard Atuesta e mantinha o jogador no banco de dados utilizado pelos Analistas de Mercado do time carioca.

Mas, o Flamengo não fez nenhum time de movimento e viu o Palmeiras, um dos seus rivais na briga por títulos há alguns anos, conseguir a contratação do jogador, que chegará de forma definitiva. O Verdão irá desembolsar US$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões) para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador.

Com 24 anos, Atuesta é cria do Independiente Medellín, da Colômbia, e chegou em 2018 ao Los Angeles FC, que disputa a MLS. Em quanto temporadas pela equipe norte-americana, o volante foi titular absoluto e se destacou. Agora, ele representará o atual campeão da Libertadores.