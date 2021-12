Nathan é considerado titular absoluto no Boavista, de Portugal - Reprodução Twitter Nathan

Publicado 10/12/2021 15:30

A novela envolvendo a dívida do Boavista, de Portugal, com o Vasco referente à compra de Nathan ganhou mais um capítulo nesta semana. Após o time vascaíno recorrer à Fifa para tentar receber a quantia, a entidade máxima do futebol, após dar alguns dias para que o débito fosse quitado, decidiu aplicar "transfer ban" na equipe portuguesa. *Veja o que é "transfer ban" no fim da matéria.

Segundo apurou a reportagem com fontes ligadas ao Boavista-POR, a Fifa enviou um e-mail ao time português para comunicar que, pela fata de pagamento ao Vasco, a equipe havia recebido a punição. Ou seja, até que realize o pagamento ao time brasileiro, os europeus não poderão realizar novas contratações.

ENTENDA A SITUAÇÃO E SAIBA O VALOR DA DÍVIDA:

O contrato de empréstimo do lateral-direito Nathan do Vasco ao Boavista, firmado em setembro de 2020, possuía cláusula de obrigação de compra do jogador por parte do clube português, após 12 meses da chegada dele. No entanto, o time europeu ainda não pagou ao Cruzmaltino o valor referente à venda.

Além de receber 200 mil euros pelo empréstimo - valor que foi pago à vista - o Vasco tem que embolsar pela venda do lateral-direito 1,1 milhão de euros (cerca de 6,8 milhões de reais na cotação atual), que devem ser pagos em duas parcelas de 550 mil por 75% dos direitos econômicos: a primeira com vencimento em 31 de julho de 2021 e a segunda com vencimento em 31 de dezembro de 2021.

Como o pagamento da primeira parcela da venda não foi realizado no prazo estabelecido em contrato, o Vasco notificou o Boavista três vezes para solicitar o recebimento do montante. O Cruzmaltino esperou 30 dias de inadimplemento para enviar o comunicado, constituindo o time português em mora e concedendo prazo adicional de 10 dias para o pagamento, na forma do artigo 12bis do RSTP da FIFA.

Como não aconteceu a quitação da dívida por vontade própria, o Vasco ingressou com processo na FIFA nos para cobrar a quantia junto ao Boavista. Passado o período que a entidade deu para que houvesse a regularização do problema, o "transfer ban" acabou sendo aplicado aos portugueses.

A reportagem entrou em contato com membros da diretoria do Boavista-POR, mas o retorno dado foi que esse assunto está sendo discutido internamente.

Nathan chegou ao Vasco em 2017, após se destacar pela Portuguesa-RJ. A sua melhor temporada com a camisa vascaína foi em 2019, quando entrou em campo 39 vezes. Em 2020, o jovem lateral disputou oito partidas (entre Sub-19 e Sub-20) e era a quinta opção no elenco principal. Pelo Boavista, o jovem de 20 anos atuou em 38 oportunidades até o momento, deu duas assistências e anotou um gol.