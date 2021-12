Bill Flamengo - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 08/12/2021 21:54

Em negociação avançada para vender Max ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos, como o Jornal O Dia antecipou na última semana, o Flamengo pode negociar mais um jogador que não terá espaço no elenco em 2022. Emprestado ao Dnipro, da Ucrânia, até o dia 31 deste mês, Bill pode ficar em definitivo na equipe caso o Rubro-Negro aceite a proposta feita nos últimos dias, que foi de US$ 450 mil, algo em torno de R$ 2,5 milhões pela cotação atual.

Quando Flamengo emprestou Bill ao Dnipro, a opção de compra estabelecida em contrato foi de US$ 900 mil, cerca de R$ 5 milhões na cotação atual. O time ucraniano, entretanto, entende que não tem caixa para fazer este investimento e está em conversas com o Rubro-Negro para tentar ficar com o atacante.

Bill tem 22 anos e era tratado no Flamengo como promessa desde as categorias de base. Quando chegou ao profissional, o atacante foi emprestado para a Ponte Preta e depois CRB antes de chegar ao Dnipro. O atual vínculo dele com o Rubro-Negro vaia até dezembro de 2022, ou seja, estará livre para assinar pré-contrato com outra equipe a partir de julho.